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СБУ прекратила деятельность очередной российской "ботофермы"

С фейковых аккаунтов подстрекали протестные настроения, запугивали население и рассылали сообщения о минировании. 

Фото: ssu.gov.ua
СБУ заблокировала работу "ботофермы", которая действовала в нескольких регионах Украины. Ее оборудование поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в Интернете, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины

"Группировка зарегистрировала боле 8 000 активных аккаунтов для распространения в соцсетях лживой информации о ситуации в Украине, подстрекала протестные настроения, запугивала население, рассылала сообщения о минировании, совершала информационные атаки на аккаунты украинских высокопоставленных лиц", – уточнили в СБУ.

Также через эти аккаунты распространяли наркотики, оружие и взрывные устройства. Регистрацию в соцсетях осуществляли через российские онлайн-сервисы по предоставлению услуг виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась для нелегального перенаправления телефонного трафика "оператора связи" под названием "Феникс" и "Луганск", которые действуют в террористических "ДНР" и в "ЛНР".  

Фото: ssu.gov.ua

"Во время обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене найдены и изъяты компьютерная техника, более 22 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые оставляли провокационные комментарии под публикациями политических деятелей", – сообщили также в СБУ.

Проверяется причастность к организации этой схемы сотрудников разведывательных органов РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в январе СБУ уже блокировала работу "ботофермы", организованной россиянами и переселенцами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.  

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