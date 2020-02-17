Телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в Интернете, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Группировка зарегистрировала боле 8 000 активных аккаунтов для распространения в соцсетях лживой информации о ситуации в Украине, подстрекала протестные настроения, запугивала население, рассылала сообщения о минировании, совершала информационные атаки на аккаунты украинских высокопоставленных лиц", – уточнили в СБУ.
Также через эти аккаунты распространяли наркотики, оружие и взрывные устройства. Регистрацию в соцсетях осуществляли через российские онлайн-сервисы по предоставлению услуг виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась для нелегального перенаправления телефонного трафика "оператора связи" под названием "Феникс" и "Луганск", которые действуют в террористических "ДНР" и в "ЛНР".
"Во время обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене найдены и изъяты компьютерная техника, более 22 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые оставляли провокационные комментарии под публикациями политических деятелей", – сообщили также в СБУ.
Проверяется причастность к организации этой схемы сотрудников разведывательных органов РФ.
Напомним, в январе СБУ уже блокировала работу "ботофермы", организованной россиянами и переселенцами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.