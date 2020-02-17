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КПВВ “Марьинка” на один день приостановит работу

Работа будет приостановлена в связи с обновлением системы электросетей.

КПВВ “Марьинка” на один день приостановит работу
Фото: 112

18 февраля работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена в связи с обновлением системы электросетей. Об этом предупредил штаб ООС. 

"Завтра в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Следовательно, по решению командующего объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - сказано в сообщении.

Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок.

Напомним, за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов украинские военные не пострадали.

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