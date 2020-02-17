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Windrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

С ноября Windrose намерена запустить также рейсы в Ивано-Франковск.

Windrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом
Фото: Крылья

Украинская авиакомпания Windrose с апреля 2020 года запустит регулярные ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Об этом сказано в пресс-центре авиакомпании. 

Кроме того, с ноября 2020 года Windrose намерена запустить также рейсы в Ивано-Франковск.

Стоимость билета из Киева в Днепр будет составлять от 719 грн, из Киева в Харьков – также от 719, из Запорожье в Киев – от 607 грн.

"Windrose более 16 лет осуществляет туристические перевозки в разные уголки мира. Впоследствии стало ясно, что время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением", - отметил гендиректор Windrose Владимир Каменчук.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.

Напомним, что в декабре Windrose сообщала о планах взять в лизинг 8 самолетов ATR-72-600 в течение 2020-2022 годов. Первые 3 самолета 2016 года выпуска будут эксплуатироваться в пассажирской конфигурации 70 кресел.

Windrose была основана в 2003 году. Входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании - Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

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