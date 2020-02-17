В зоне ООС противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, применяя запрещенное оружие

За 16 февраля в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и используя запрещенное Минскими договоренностями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Рядом с Лебединским стреляли из минометов калибра 82 мм (семь мин), а также из крупнокалиберного пулемета, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Дважды стреляли возле Марьинки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Также дважды оккупанты открывали огонь возле Новолуганского – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Крымским из минометов калибра 120 мм было выпущено 20 мин. Рядом с Ореховым – 25 мин из миномета калибра 120 мм и пять мин из 82-мм миномета.

Неподалеку Новозвановки обстрел осуществлялся из 120-мм миномета (18 мин). В районе Хутора Вильный противник применил миномет калибра 82 мм (шесть мин).

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного оружия. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – сообщили в Минобороны.

Напомним, на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт.