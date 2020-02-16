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В Николаеве взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн

Злоумышленников разыскивает полиция.

В Николаеве взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн
Фото: https://mk.npu.gov.ua/

В Николаеве неизвестные взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн. Об этом сообщили в Наполиции области.

Инцидент произошел в ночь на 16 февраля в 2:40 на улице Космонавтов.

"Неизвестные проникли в отделение банка через окно, взорвали банкомат и похитили денежные средства. Сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Банк, в котором находился банкомат, расположенный в нежилом здании. Люди не пострадали.

Злоумышленников разыскивает полиция.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее три украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка в Боснии и Герцоговине. Сумма похищенных средств - больше 37 млн гривен.

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