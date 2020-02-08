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Три украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка в Боснии и Герцоговине

Сумма похищенных средств - больше 37 млн гривен.

Фото: zurnal.info

Три украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка в Боснии. Чуть более чем за двое суток им удалось похитить 2,7 млн марок (более 37 млн грн).

Об этом пишет местное издание Žurnal.

По данным правоохранителей, они обчистили банкоматы Сбербанка в Брчко, Орашье, Тузле, Лукаваце, Кладани, Вогошче, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илидже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане, Бихаче. Деньги снимались с применением специального программного обеспечения при помощи купленных в Сербии банковских карт.

Ограбления начались в прошлую пятницу, 31 января, а 2 февраля двух украинцев арестовали. Издание называет их имена - Александр Зайцев и Дмитрий Бойко. Еще один подозреваемый - Ярослав Титаренко - успел выехать из страны в Венгрию.

У задержанных нашли только 100 тысяч марок, остальные деньги исчезли.

Фото: Dnevni avaz

Издание указывает, что ограбленные банкоматы принадлежат сараевской фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но украинцы грабили только банкоматы Сбербанка.

Российский банк заметил исчезновение денег только через три дня - после случайного ареста Зайцева и Бойко. Средства были застрахованы, так что банк по сути не понес никакого материального ущерба.

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