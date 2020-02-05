Причину своего поступка он объяснить не смог.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

В среду в Киеве рано утром полиция задержала мужчину, который незаконно проник в кондитерский магазин.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в фейсбуке.

"Сегодня, около 4 часов утра поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из магазинов, возле станции метро "Берестейская". На месте инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину с явными признаками опьянения, который проник в отдел кондитерскими изделиями. Патрульные застали мужчину с поличным, когда он ел сладости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный объяснить причину своего поступка не смог.

Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу для правовой квалификации действий зажержанного.

Напомним, в Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов".