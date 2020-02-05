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​Кабмин решил провести эксперимент по финансированию ПТУ из областных бюджетов

Модель испытают в Одессе, Виннице и Сумах.

​Кабмин решил провести эксперимент по финансированию ПТУ из областных бюджетов
Фото: Катерина Хорощак

Кабинет министров решил провести эксперимент по финансированию заведений профессионального образования из областных, а не местных бюджетов.

Он пройдет во время следующего учебного года в Одессе, Виннице и Сумах, говорится на сайте Минобразования.

Министр Анна Новосад пояснила, что в областных центрах много профтехучилищ с разными профилями - аграрные, технические, строительные. Исторически не все они готовили рабочих для городов. Многие ПТУ открывали в областном центре из-за удобства, но большинство учащихся там было из сельской местности.

"Сейчас городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Это приводит к искусственному урезанию количества бюджетных мест, а больше всего в такой ситуации страдают работодатели. Это решение вводит модель, где все учреждения будут находиться в управлении и на финансировании области, а та уже будет формировать заказ в соответствии с потребностями всего регионального рынка труда", - сказала министр.

Запуск пилота планируется с 1 сентября. Раз в полгода области-участники будут подавать в Минобразования подробную информацию о том, как воплощается проект, какие преимущества и недостатки такого механизма.

Напомним, что финансирование заведений профтехобразования из областного бюджета было предусмотрено законопроектом о профессиональном образовании, который разрабатывался предыдущим министерством. При этом предполагалось, что для профессий общегосударственного значения будет предусмотрена поддержка из государственного бюджета.

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