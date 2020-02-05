​Украинский бренд начал принимать ненужную одежду на переработку

Украинский бренд одежды Trempel инициировал проект No Trash, цель которого сбор и сортировка любого текстиля.

Об этом сообщает The Village.

"Принимается текстиль любого качества, даже тряпки. Часть вещей идет на экологическую утилизацию. Остальную часть текстиля будут отдавать на благотворительность (в детские дома, для «Красного креста»). Еще часть одежды будут направлять на перепродажу или для пошива новых вещей", - объясняют организаторы акции.

В Киеве ненужные вещи просят приносить в магазин на улице Шота Руставели. Клиент также получит карту с 5% скидки на товары брендов-партнеров.

Напомним, что во всех магазинах бренда H&M также была запущена бессрочная акция по сбору вещей для переработки и повторного их использования.