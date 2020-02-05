В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, один из них был в Ухане

В Харькове из-за подозрений на уханский коронавирус госпитализировали шестерых студентов, прибывших из Китая. При этом, один из студентов перебывал в эпицентре вируса – в Ухане. Об этом сообщил ресурс KHARKIV Today.

Подчеркивается, что коронавирус у студентов не подтвердился, однако они могли контактировать с носителями вируса, поскольку недавно были в Китае.

Студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы и ведут усиленное наблюдение.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань - и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", - сообщил главврач больницы Павел Нартов.

Он также сообщил, что в Украину уже пришла первая партия тест-систем на коронавирус, однако они есть пока только в Киеве. В ближайшее время будет еще дополнительная партия тестов и после этого их распределят между областями. Поэтому пока что, если будут какие-то подозрения, то медики будут направлять материал для анализов в Киев.

Напомним, 4 февраля МАУ выполнила последний рейс из Китая и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем в связи с распространением коронавируса.

2 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира из-за подозрения на заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Они были госпитализированы в в Александровскую больницу. По результатам исследований им установлен диагноз ОРВИ. Также отклонено подозрение еще у трех вернувшихся из Китая лиц. Им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

В конце января во Львове госпитализировали прибывшего из Китая студента. Подозрение на коронавирус у него не подтвердилось.