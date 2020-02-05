В Формуле-1 отменен Гран-При Китая-2020 (обновлено)

Федерация спорта Шанхая в официальном заявлении объявила об отмене всех крупных спортивных соревнований на территории региона.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished！So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG — QIAN Jun (@ChinaF1Journo) February 5, 2020

В связи с эпидемией коронавируса отменен и четвертый этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 Гран-При Китая, который должен был состояться именно в Шанхае.

При этом Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением. Ранее сообщалось, что в среду команды Формулы-1 должны будут обсудить возможный перенос или отмену этапа.

Гран-При Китая на Международном автодроме в Шанхае был запланирован на 17-19 апреля.

Ранее, в воскресенье было принято решение о переносе из-за короавируса на неопределенный срок китайского этапа в Формуле E.

Обновление. Это заявление Федерация спорта Шанхая относится только к местным компаниям, а организацией Гран-При Китая занимается государственная компания, но проведение гонки все равно остается под угрозой.