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В Формуле-1 отменен Гран-При Китая-2020 (обновлено)

Коронавирус достиг пределов "королевских" автогонок.

Федерация спорта Шанхая в официальном заявлении объявила об отмене всех крупных спортивных соревнований на территории региона.

В связи с эпидемией коронавируса отменен и четвертый этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 Гран-При Китая, который должен был состояться именно в Шанхае.

При этом Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением. Ранее сообщалось, что в среду команды Формулы-1 должны будут обсудить возможный перенос или отмену этапа.

Гран-При Китая на Международном автодроме в Шанхае был запланирован на 17-19 апреля.

Ранее, в воскресенье было принято решение о переносе из-за короавируса на неопределенный срок китайского этапа в Формуле E.

Обновление. Это заявление Федерация спорта Шанхая относится только к местным компаниям, а организацией Гран-При Китая занимается государственная компания, но проведение гонки все равно остается под угрозой. 

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