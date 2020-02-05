Месси вступил в жесткую дискуссию с руководством "Барселоны" относительно увольнения Вальверде

Капитан "Барселоны" Лионель Месси ответил спортивному директору Эрику Абидалю, который заявил, что игроки каталонского клуба были недовольны бывшим главным тренером команды Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались, поэтому руководство "блаугранас" пошло на непопулярный метод и уволило в середине сезона главного тренера, сообщает Sport.es.

"Мне, честно говоря, не нравится говорить такие вещи, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. Футболисты ответственны за то, что происходит на поле. Когда что-то идет не так, мы первые, кто признает это. Те люди, которые принимают решение по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность", - написал Месси в сторис своего "инстаграма".

"Наконец, я думаю, что когда мы говорим об игроках, то мы должны называть конкретные имена. Потому что в противном случае мы пятнаем всех игроков, а это не соответствует действительности", - подытожил Лионель.