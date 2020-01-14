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"Барселона" уволила Эрнесто Вальверде

Новым наставником каталонцев стал Кике Сетьен.

Эрнесто Вальверде
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Эрнесто Вальверде
"Барселона" расторгла контракт со своим главным тренером Эрнесто Вальверде, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Испанский специалист возглавил команду летом 2017 года, проведя с ней 163 игры, выиграв 108 поединков (66,25%), 35 свел вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%).

Вместе с "Барселоной" Вальверде дважды выиграл Примеру, а также Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.

На место Вальверде клуб назначил Кике Сетьена, заключив с ним контракт до 2022 года. Последним местом работы Сетьена был севильский "Бетис".

61-летний специалист провел в команде 2 года и покинул ее в конце сезона-2018/19.

Вальверде и Сетьен приветствуют друг друга перед матчем Ла Лиги 17 марта 2019 года
Фото: EPA/UPG
Вальверде и Сетьен приветствуют друг друга перед матчем Ла Лиги 17 марта 2019 года
Добавим, что "Барселона" впервые за 17 лет уволила главного тренера по ходу сезона

Последний раз не дождавшись окончания сезона руководство "Барсы" увольняло Луи ван Гаала.

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