"Барселона" уволила Эрнесто Вальверде

Испанский специалист возглавил команду летом 2017 года, проведя с ней 163 игры, выиграв 108 поединков (66,25%), 35 свел вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%).
Вместе с "Барселоной" Вальверде дважды выиграл Примеру, а также Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.
На место Вальверде клуб назначил Кике Сетьена, заключив с ним контракт до 2022 года. Последним местом работы Сетьена был севильский "Бетис".
61-летний специалист провел в команде 2 года и покинул ее в конце сезона-2018/19.
Последний раз не дождавшись окончания сезона руководство "Барсы" увольняло Луи ван Гаала.