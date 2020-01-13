"Шахтер" запустит собственный телеканал, - СМИ

Донецкий ФК "Шахтер" намерен запустить собственный телеканал.
Его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы, пишет Tribuna.com.
Вероятно, канал будет транслироваться в кабельных сетях Украины. Об остальных площадках показа пока неизвестно.
В "Шахтере" не стали отрицать информацию о создании клубного телеканала, но не предоставили дополнительной информации.
Отметим, что с февраля 2020 года в аналоговом кабеле прекратят свое вещание телеканалы "Футбол 1/2". Вместо них будут показывать телеканал "Футбол 3".