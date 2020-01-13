В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги действующий чемпион страны – "Манчестер Сити" сокрушил в Бирмингеме местную "Астон Виллу" 6:1.
Хет-триком отметился Серхио Агуэро, что позволило аргентинцу стать самым результативным иностранцем в истории АПЛ.
Агуэро на 2 мяча обошел легенду "Арсенала" Тьерри Анри, доведя количество своих голов в чемпионате Англии до 177.
Также Серхио догнал бывшего полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда - они делят четвертую строчку, уступая Алану Ширеру (260), Уэйну Руни (208) и Энди Коулу (187).
Напомним, аргентинец перешел в "Манчестер Сити" в июле 2011 года из мадридского "Атлетико". В текущем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах АПЛ.
ANOTHER RECORD BROKEN!!!— Manchester City (@ManCity) 12 января 2020 г.
🦁 0-5 🔵 #ManCity #AVLMCI pic.twitter.com/JN7BMgquZI