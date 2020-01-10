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Вратарь клуба Английской Премьер-Лиги объявил о необычной форме пожертвования для борьбы с пожарами в Австралии

Мэтью Райан – оригинален.

Вратарь клуба Английской Премьер-Лиги объявил о необычной форме пожертвования для борьбы с пожарами в Австралии
Мэтью Райан
Фото: EPA/UPG

Вратарь клуба Английской Премьер-Лиги - "Брайтона" Мэтью Райан в Twitter сообщил, что сделает пожертвования для борьбы с пожарами в Австралии.

"Я пожертвую по 500 австралийских долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные", - цитирует 27-летнего игрока сборной Австралии "Спорт-Экспресс".

Ранее 6-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Льюис Хэмилтон сообщил, что пожертвует 500 тыс. долл. пострадавшим от пожаров.

Не осталась в стороне от проблем Австралии и теннисная общественность, которая запустила акцию по сбору средств для помощи пострадавшим.

Теннисисты и организаторы проходящего в настоящее время ATP Cuр будут жертвовать деньги от каждого эйса на турнире.

Инициатором выступил Ник Кирьос.

В результате пожаров, которые начались в Австралии осенью, сгорело около 6,3 млн гектаров лесов и погибло около миллиарда животных.

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