Топ-1000 боксеров всех времен на 1% состоит из украинцев

Фото: worldboxingnews.net

Среди болельщиков и представителей бокса было много разговоров о "Бойце года", "Десятилетия" и даже "Всех времен".

Внес свой вклад в трудноразрешимую дилемму и популярный сайт World Boxing News, составив довольно противоречивый рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.

В лучшую 1000 боксеров попало девять украинцев или 0,9% от всего списка.

При этом в рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс, тогда как для чемпионов мира Андрея Котельника, Юрия Нужненко, Вячеслава Сенченко, Александра Гвоздика и Артема Далакяна места в рейтинге не нашлось.

Лучший из наших боксеров – Владимир Кличко расположился на 37 месте, а Александр Усик замкнул первую сотню.

Противоречивость рейтинга подчеркивает занятое место в нем Мухаммеда Али – лишь пятое.

Топ-10 рейтинга, а также места украинцев в нем.

Флойд Мэйвезер (годы выступления 1996-2017) Мэнни Пакьяо (1995–н.в.) Карлос Монзон (1963-1977) Шугар Рэй Робинсон (1940-1965) Мухаммед Али (1960-1981) Джо Луис (1934-1951) Бернард Хопкинс (1988-2016) Арчи Мур (1935-1963) Оскар Де Ла Хойя (1992-2008) Хулио Сезар Чавес (1980-2005)