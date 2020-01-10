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Топ-1000 боксеров всех времен на 1% состоит из украинцев

World Boxing News опубликовал контроверсийный рейтинг.

Фото: worldboxingnews.net

Среди болельщиков и представителей бокса было много разговоров о "Бойце года", "Десятилетия" и даже "Всех времен".

Внес свой вклад в трудноразрешимую дилемму и популярный сайт World Boxing News, составив довольно противоречивый рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.

В лучшую 1000 боксеров попало девять украинцев или 0,9% от всего списка.

При этом в рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс, тогда как для чемпионов мира Андрея Котельника, Юрия Нужненко, Вячеслава Сенченко, Александра Гвоздика и Артема Далакяна места в рейтинге не нашлось.

Лучший из наших боксеров – Владимир Кличко расположился на 37 месте, а Александр Усик замкнул первую сотню.

Противоречивость рейтинга подчеркивает занятое место в нем Мухаммеда Али – лишь пятое.

Топ-10 рейтинга, а также места украинцев в нем.

  1. Флойд Мэйвезер (годы выступления 1996-2017)
  2. Мэнни Пакьяо (1995–н.в.)
  3. Карлос Монзон (1963-1977)
  4. Шугар Рэй Робинсон (1940-1965)
  5. Мухаммед Али (1960-1981)
  6. Джо Луис (1934-1951)
  7. Бернард Хопкинс (1988-2016)
  8. Арчи Мур (1935-1963)
  9. Оскар Де Ла Хойя (1992-2008)
  10. Хулио Сезар Чавес (1980-2005)
  • …37 Владимир Кличко (1996-2017)
  • …100 Александр Усик (2013–н.в.)
  • …113 Василий Ломаченко (2013–н.в.)
  • …139 Виталий Кличко (1996–2012)
  • …354 Виктор Постол (2007-н.в.)
  • …379 Луис "Малыш" Каплан (1918-1933)
  • …808 Сергей Деревянченко (2014-н.в.)
  • …933 Вячеслав Глазков (2009-2016)
  • …960 Владимир Сидоренко (2001-2010)
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