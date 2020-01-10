Топ-1000 боксеров всех времен на 1% состоит из украинцев

Среди болельщиков и представителей бокса было много разговоров о "Бойце года", "Десятилетия" и даже "Всех времен".
Внес свой вклад в трудноразрешимую дилемму и популярный сайт World Boxing News, составив довольно противоречивый рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.
В лучшую 1000 боксеров попало девять украинцев или 0,9% от всего списка.
При этом в рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс, тогда как для чемпионов мира Андрея Котельника, Юрия Нужненко, Вячеслава Сенченко, Александра Гвоздика и Артема Далакяна места в рейтинге не нашлось.
Лучший из наших боксеров – Владимир Кличко расположился на 37 месте, а Александр Усик замкнул первую сотню.
Противоречивость рейтинга подчеркивает занятое место в нем Мухаммеда Али – лишь пятое.
Топ-10 рейтинга, а также места украинцев в нем.
- Флойд Мэйвезер (годы выступления 1996-2017)
- Мэнни Пакьяо (1995–н.в.)
- Карлос Монзон (1963-1977)
- Шугар Рэй Робинсон (1940-1965)
- Мухаммед Али (1960-1981)
- Джо Луис (1934-1951)
- Бернард Хопкинс (1988-2016)
- Арчи Мур (1935-1963)
- Оскар Де Ла Хойя (1992-2008)
- Хулио Сезар Чавес (1980-2005)
- …37 Владимир Кличко (1996-2017)
- …100 Александр Усик (2013–н.в.)
- …113 Василий Ломаченко (2013–н.в.)
- …139 Виталий Кличко (1996–2012)
- …354 Виктор Постол (2007-н.в.)
- …379 Луис "Малыш" Каплан (1918-1933)
- …808 Сергей Деревянченко (2014-н.в.)
- …933 Вячеслав Глазков (2009-2016)
- …960 Владимир Сидоренко (2001-2010)