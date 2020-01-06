Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника

Скорее всего британец попытается оставить у себя пояс IBF.

На Рождество истекает время, когда лагерь Энтони Джошуа должен определиться с кандидатурой следующего соперника англичанина.

Джошуа стоит перед дилеммой - договориться об организации поединка с Александром Усиком или Кубратом Пулевым.

Напомним, украинец является официальным претендентом на титул по версии WBO в супертяжелом весе, в то время как болгарин является официальным претендентом, назначенным IBF.

Обе организации, сразу же после реванша между Джошуа и Энди Руисом 7 декабря в Саудовской Аравии, направили официальные письма британцу с просьбой начать переговоры с Усиком и Пулевым. Джошуа получил 30 дней на переговоры.

Если к 7 января в федерации не будут присланы официальные соглашения, будут оглашены тендеры. Все идет к тому, что Джошуа придется отказаться от одного из поясов. И скорее всего, в мае у себя на Родине Энтони проведет защиту пояса IBF с Пулевым, тогда как титул WBO останется вакантным.

Тогда в марте за него сразятся Усик и Дерек Чисора.

Примечательно, что Усик, Чисора и Джошуа связаны с промоутерской компанией Matchroom Boxing.