Киевский клуб вошел в рейтинг сильнейших команд по американскому футболу за пределами США и Канады

Kyiv Capitals стали чемпионами Украины и чуть не победили в Венгрии.

Киевский клуб Kyiv Capitals вошел в число 225 сильнейших команд по американскому футболу за пределами США и Канады.

Рейтинг составило издание American Football International.

Список возглавили клубы из Японии, где американский футбол очень популярен. Первое место в рейтинге получили Fujitsu Frontiers, сильнейший клуб японской X-League последних четырех лет.

Единственными европейскими командами в топ-10 стали немецкая New Yorker Lions (#7, чемпион Германии 2019 года) и австрийская Swarco Raiders Tirol (#9, чемпион Австрии 2019 года). В топ-50 - большое количество мексиканских команд, а представители сильнейшей европейской лиги - немецкой - массово появляются в рейтинге только с 60-й позиции.

Kyiv Capitals заняли 120 место и стали единственным представителем Украины в этом рейтинге.

Клуб был создан в начале 2018 года в результате слияния трех команд - "Бандитов", "Бульдогов" и "Рэбелс". В 2019 году объединенная команда стала чемпионом Украины и заняла второе место в открытом чемпионате Венгрии.

Чемпионы Венгрии - Fehervar Entrhonets - заняли 115 место.