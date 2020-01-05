Фанаты "Ференцвароша" признали Реброва лучшим тренером клуба за последнее десятилетие

Фанаты венгерского "Ференцвароша" признали Сергея Реброва лучшим тренером клуба за последнее десятилетие, сообщается на официальном сайте фанатского движения.

В голосовании приняло участие 2254 человека, за Реброва свои голоса отдали 1627 респондентов или 72,2%.

Ребров возглавил "Ференцварош" в августе 2018 года.

За это время возглавляемый 45-летним украинцем "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии в 2019-м году, а также сыграл в групповом раунде Лиги Европы.

Отметим, что Fradi в последний раз принимали участие в групповом раунде еврокубка еще в сезоне 2004/05, это был аналог Лиги Европы – Кубок UEFA.

Тем не менее, "Ференцварош" все же не вышел в еврокубковую весну – в группе Н венграм не хватило лишь 1 очка, чтобы опередить болгарский "Лудогорец" и занять второе место.