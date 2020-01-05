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Фанаты "Ференцвароша" признали Реброва лучшим тренером клуба за последнее десятилетие

Украинский специалист возглавил венгерскую команду полтора года назад.

Фанаты "Ференцвароша" признали Реброва лучшим тренером клуба за последнее десятилетие
Сергей Ребров
Фото: ulloi129.hu

Фанаты венгерского "Ференцвароша" признали Сергея Реброва лучшим тренером клуба за последнее десятилетие, сообщается на официальном сайте фанатского движения.

В голосовании приняло участие 2254 человека, за Реброва свои голоса отдали 1627 респондентов или 72,2%.

Ребров возглавил "Ференцварош" в августе 2018 года.

За это время возглавляемый 45-летним украинцем "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии в 2019-м году, а также сыграл в групповом раунде Лиги Европы.

Отметим, что Fradi в последний раз принимали участие в групповом раунде еврокубка еще в сезоне 2004/05, это был аналог Лиги Европы – Кубок UEFA.

Тем не менее, "Ференцварош" все же не вышел в еврокубковую весну – в группе Н венграм не хватило лишь 1 очка, чтобы опередить болгарский "Лудогорец" и занять второе место.

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