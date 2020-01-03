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Испанская Федерация футбола приостановила наказание "Райо Вальекано" за оскорбление Зозули

У мадридского клуба не было достаточно времени для подачи апелляции.

Испанская Федерация футбола приостановила наказание "Райо Вальекано" за оскорбление Зозули
Роман Зозуля (№10) на предматчевом рукопожатии
Фото: marca.com

Апелляционный комитет Королевской испанской Федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, наложенных на клуб "Райо Вальекано" за поведение своих фанатов по отношению к 30-летнему украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозуле в поединке 20-го тура Сегунды, сообщает Marca.

Напомним, фанаты "Райо" на протяжении первого тайма оскорбляли украинца, называя его "нацистом". В знак протеста "Альбасете" отказался выходить на второй тайм встречи.

В результате, "Райо Вальекано" был оштрафован на 18 тыс. евро, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.

Однако RFEF установил, что у столичного клуба не было достаточно времени для подачи апелляции, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.

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