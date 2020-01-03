Испанская Федерация футбола приостановила наказание "Райо Вальекано" за оскорбление Зозули

Апелляционный комитет Королевской испанской Федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, наложенных на клуб "Райо Вальекано" за поведение своих фанатов по отношению к 30-летнему украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозуле в поединке 20-го тура Сегунды, сообщает Marca.
Напомним, фанаты "Райо" на протяжении первого тайма оскорбляли украинца, называя его "нацистом". В знак протеста "Альбасете" отказался выходить на второй тайм встречи.
В результате, "Райо Вальекано" был оштрафован на 18 тыс. евро, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.
Однако RFEF установил, что у столичного клуба не было достаточно времени для подачи апелляции, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.