​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
ГлавнаяСпорт

"Райо Вальекано" оштрафовали за оскорбления Романа Зозули фанатами

Следующие два домашних матча "Пчелы" проведут при частично закрытых трибунах.

"Райо Вальекано" оштрафовали за оскорбления Романа Зозули фанатами
Роман Зозуля
Фото: marca.com

Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления фанатов в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на испанские СМИ.

Теперь мадридский клуб должен заплатить 18 тысяч евро штрафа, а также провести следующие два домашних матча при частично закрытых трибунах.

Кроме того, второй тайм матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" будет доигран без зрителей.

Дата доигровки пока неизвестна.

Напомним, 15 декабря матч испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики "Райо Вальекано" оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на травлю футболиста и заявил, что "позорные оскорбления так называемых болельщиков созвучны со штампами роспропаганды". Также Зозулю поддержал президент Владимир Зеленский.

В 2017 году Зозуля должен был стать игроком "Райо Вальекано", но трансфер сорвался из-за угроз леворадикальных фанатов клуба. Они считают Зозулю "нацистом", потому что тот помогал украинской армии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также