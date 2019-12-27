ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с астрономической зарплатой, - СМИ

Руководство "Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток пролонгировать контракт свой звезды – Килиана Мбаппе.

Спортивный директор парижан Леонардо предложил французскому нападающему пятилетнее контрактное соглашение, по которому зарплата футболиста составит 615 тыс. евро в неделю или 32 млн евро в год, сообщает isport.ua, со ссылкой на Transfermarkt.

Отметим, что действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года. При этом активный интерес к форварду проявляет "Реал".

Напомним, француз играет в составе ПСЖ с 2017 года. За это время он сыграл в 106 матчах, забив в них 78 голов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе признали лучшим игроком года во Франции.