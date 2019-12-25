Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь чистым российским спортсменам на Олимпийских играх 2020 года в Токио, если будет достигнута соответствующая договоренность между спортивными федерациями.

"Нужно садиться и договариваться. Если федерации решат вопрос, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, а мы родные. Не исключаю такой вариант, если это актуально для россиян", - цитирует интервью Лукашенко радиостанции "Эхо Москвы" championat.com.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение 4-х лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

РУСАДА не согласилось с решением WADA. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).