Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
ГлавнаяСпорт

Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде

Президент Беларуси допускает такой вариант.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Александр Лукашенко
Фото: Белсат

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь чистым российским спортсменам на Олимпийских играх 2020 года в Токио, если будет достигнута соответствующая договоренность между спортивными федерациями.

"Нужно садиться и договариваться. Если федерации решат вопрос, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, а мы родные. Не исключаю такой вариант, если это актуально для россиян", - цитирует интервью Лукашенко радиостанции "Эхо Москвы" championat.com.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение 4-х лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

РУСАДА не согласилось с решением WADA. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также