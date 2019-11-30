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В Токио завершили строительство стадиона для Олимпиады-2020

Сооружение обошлось в 1,4 млрд долларов.

Фото: EPA/UPG

Строительство главного стадиона для Олимпийских игр 2020 года в Токио, на возведение которого потрачены 1,4 млрд долларов, официально завершено. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил японский телеканал NHK.

Проект пятиэтажного здания разработал известный японский архитектор Кэнго Кума.

"Объект рассчитан на 60 тыс. зрителей и сочетает в себе элементы традиционной архитектуры с модернистскими формами. Для его отделки использовались около 2 тысяч кубометров кедрового дерева из 47 префектур Японии", - говорится в сообщении.

Древесина была доставлена, в том числе и из региона Тохоку, который в 2011 году серьезно пострадал от мощнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами. Решение использовать деревья из этого региона носило символический характер.

Кроме того, архитекторы предусмотрели отсылку к буддийскому храму Хорю-дзи, датированному 607 годом. Сооружение считается старейшей деревянной постройкой в мире.

Конструкция стадиона и сверхсовременная система кондиционирования позволит поддерживать на нем оптимальную температуру, несмотря на обычно царящую летом в Токио 40-градусную жару.

На арене пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике. 

Напомним, летние Олимпийские игры запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

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