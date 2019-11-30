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Ножевое нападение в торговом центре Гааги не связано с терроризмом

Инцидент произошел через несколько часов после нападения в Лондоне.

Ножевое нападение в торговом центре Гааги не связано с терроризмом
Ножевое нападение в торговом центре Гааги
Фото: EPA/UPG

Ножевое нападение в торговом центре в Гааге, в ходе которого ранения получили три подростка, не связан с терроризмом. Об этом сообщила вещательная корпорация Нидерландов NOS, передает DW.

"На данный момент нет никаких признаков террористического мотива", - говорится в сообщении.

Полиция Нидерландов, в свою очередь, сообщает, что продолжается расследование, а раненых выписали из больницы.

Правоохранительные органы ведут поиски преступника.

Напомним, ножевое нападение произошло 29 ноября в универмаге Hudson's Bay в одном из центральных торговых районов Гааги. Возле места инцидента на тот момент было многолюдно из-за "черной пятницы". Ранения получили трое подростков. Преступнику удалось скрыться. 

Район, где произошла атака, находится в 500 метрах от парламента Нидерландов.

К атаке было привлечено повышенное внимание из-за произошедшего незадолго до этого нападения на Лондонском мосту в столице Великобритании, в результате которого погибли двое людей.

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