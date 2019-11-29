"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
В Украину не пустили очередного российского актера
В Украину не пустили очередного российского актера
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
ГлавнаяМир

На Лондонском мосту полиция стреляла в вооруженного мужчину

По предварительным данным, злоумышленник ранил несколько человек. 

В Лондоне полиция перекрыла и оцепила мост после сообщения о стрельбе. По словам очевидцев, правоохранители открыли огонь по вооруженному ножом мужчине, пишет My London. Некоторые очевидцы также заявили, что злоумышленник успел ранить несколько человек.

Вначале официально лондонская полиция не комментировала произошедшее, но подтверждала, что на Лондонском посту произошел некий инцидент. На близлежащей улице Нижняя Темза перекрыто движение, полиция разворачивала авто.

"Мы знаем об инциденте на Лондонском мосту и помогаем нашим коллегам. Станция "Лондонский мост" сейчас закрыта, поезда не останавливаются", - сообщили в Twitter полиции Лондона.

Позднее в Twitter-аккаунте правоохранителей появилось подтверждение, что злоумышленник был задержан.

"Мы считаем, что несколько человек получили травмы. Мужчина задержан", - уточнили правоохранители. 

Стрельба в Лондоне
Фото: Twitter Clare
Стрельба в Лондоне

На обнародованных свидетелями видео видно, что на тротуаре моста лежал мужчина, в его сторону было направлено оружие полиции. Также видеозаписи зафиксировали разбегающуюся от места происшествия толпу. 

Фото: Twitter Dave

Напомним, в 2018 году на северо-западе Лондона возле станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате которой ранения получили по меньшей мере три человека. Свидетели сообщили, что после нескольких выстрелов произошла паника, люди кричали и разбегались. Стрелок (или стрелки) скрылись с места происшествия в этой суете.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также