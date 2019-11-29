По предварительным данным, злоумышленник ранил несколько человек.

В Лондоне полиция перекрыла и оцепила мост после сообщения о стрельбе. По словам очевидцев, правоохранители открыли огонь по вооруженному ножом мужчине, пишет My London. Некоторые очевидцы также заявили, что злоумышленник успел ранить несколько человек.

Вначале официально лондонская полиция не комментировала произошедшее, но подтверждала, что на Лондонском посту произошел некий инцидент. На близлежащей улице Нижняя Темза перекрыто движение, полиция разворачивала авто.

"Мы знаем об инциденте на Лондонском мосту и помогаем нашим коллегам. Станция "Лондонский мост" сейчас закрыта, поезда не останавливаются", - сообщили в Twitter полиции Лондона.

Позднее в Twitter-аккаунте правоохранителей появилось подтверждение, что злоумышленник был задержан.

"Мы считаем, что несколько человек получили травмы. Мужчина задержан", - уточнили правоохранители.

Фото: Twitter Clare Стрельба в Лондоне

На обнародованных свидетелями видео видно, что на тротуаре моста лежал мужчина, в его сторону было направлено оружие полиции. Также видеозаписи зафиксировали разбегающуюся от места происшествия толпу.

Фото: Twitter Dave

Напомним, в 2018 году на северо-западе Лондона возле станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате которой ранения получили по меньшей мере три человека. Свидетели сообщили, что после нескольких выстрелов произошла паника, люди кричали и разбегались. Стрелок (или стрелки) скрылись с места происшествия в этой суете.