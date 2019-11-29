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В Беларуси запретят использовать пластиковую посуду в заведениях питания

Запрет должен вступить в силу с 2021 года.

В Беларуси запретят использовать пластиковую посуду в заведениях питания
Фото: medoboz.com

С 2021 года в Беларуси запретят использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду в кафе и ресторанах. Об этом сообщил пресс-центр министерства антимонопольного регулирования Беларуси.

"Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)", - сказано в сообщении.

Пока не известно, какая именно посуда попадет под запрет. Этот перечень определят в течение трех месяцев со дня официального опубликования постановления.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За соответствующее решение проголосовало 365 нардепов.

Предлагается запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм. Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

В октябре также сообщалось, что депутаты собираются поэтапно ввести ограничения на производство, использование и распространение моющих средств, содержащих фосфаты, анионные поверхностно-активные вещества и хлорсодержащие вещества.

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