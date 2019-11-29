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В Японии умер 101-летний экс-премьер Ясухиро Накасонэ

Его карьера началась еще в 1941 году со службы в Японском МИДе.

В Японии умер 101-летний экс-премьер Ясухиро Накасонэ
Ясухиро Накасонэ
Фото: VCG Photo

В Японии умер бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ, ему был 101 год. Это был один из старейших политиков, его карьера началась еще в 1941 году со службы в Японском МИДе. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год. Он также был депутатом ключевой нижней палаты парламента Японии более 50 лет.

Его сын Хирофуми Накасонэ также был членом парламента от правящей Либерально-демократической партии, за годы политической карьеры он занимал посты министра образования и министра иностранных дел Японии.

Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года в небольшом городе Такасаки (префектура Гумма). Он возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея 100-летнему Хен Сын Джону, который занимал премьерский пост с 1992 по 1993 год.

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Источник: "Украинские новости"
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