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Посла США в ЕС Сондленда обвинили в сексуальных домогательствах

Сразу три женщины выступили с обвинениями в его адрес. 

Посла США в ЕС Сондленда обвинили в сексуальных домогательствах
Фото: EPA/UPG

Посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда публично обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление сделали сразу три женщины: Николь Фогель, Яна Солис и Натали Септ, пишет Portland Monthly. Все случаи произошли еще до его назначения на этот пост.

По словам женщин, Сондленд пытался целовать без их согласия, а перед одной обнажился по пояс. Также все трое заявили, что после отказа в близости Сондленд мстил им в профессиональном плане. 

Сам посол опроверг обвинения, а его адвокат Джим Макдермотт считает, что они могут быть связаны с попыткой подорвать доверие к постпреду в ходе расследования импичмента Трампа, где он является одним из ключевых свидетелей.

"За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю, скоординированы в политических целях", - заявил Сондленд. 

Напомним, в США идет расследование возможного давления Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он, требуя старта расследования в Украине дела против своего главного оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, мог задерживать выделение военной помощи.

В ходе слушаний по делу об импичменте Гордон Сондленд признал, что военная помощь Украине была связана с обязательством Киева проводить расследования, которые хотел президент Трамп.

Во время слушаний в Конгрессе 20 ноября Сондленд заявил, что действовал по указанию президента США Дональда Трампа, когда общался с личным юристом президента Руди Джулиани по вопросам политики в отношении Украины.

Трамп в ответ на это сказал, что в ходе разговора с ним подчеркивал, что "ничего не хочет от Украины". 

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