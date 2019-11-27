Кипр решил забрать "золотой паспорт" у российского олигарха Дерипаски

Девять покупателей гражданства и их семьи признаны неблагонадежными.

Кипрская газета Politis назвала имена иностранных граждан, у которых заберут "золотые паспорта" этой страны.

На сайте издания говорится, что в их числе - трое российских инвесторов и их родственники. Это олигарх Олег Дерипаска и банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Кроме того, забирают купленные паспорта у нескольких камбоджийский чиновников - министра финансов, члена парламента и начальника полиции.

Также в списке есть китаец Чжан Цинминь, организовавший аферу по получению кредитов под залог фальшивых золотых слитков из вольфрама; малайзийский финансист Джо Лоу, причастный к выводу $4,5 млрд из суверенного фонда страны в сговоре с премьером страны Наджибом Разаком; а также кенийский мультимиллионер Хамфри Кариуки, попавшийся на производстве алкоголя из контрабандного спирта.

Напомним, что Кипр начал давать гражданство за инвестиции в 2014 году, на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы были ужесточены: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повысился с €2 млн до €2,5 млн.

Нынешняя проверка началась после того, как в середине октября Reuters выяснил, что камбоджийский премьер-министр Хун Сену, его приспешники и родственники купили гражданство Кипра на незаконно выведенные из страны деньги.