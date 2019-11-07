​Кипр лишил гражданства 26 покупателей "золотых паспортов"

Кипрские власти начали изымать паспорта у неблагонадежных покупателей инвестиционного гражданства.

Об этом пишет The Bell.

Кипрские власти пообещали проверить покупателей "золотых паспортов" и лишить гражданства тех, кто получил его незаконно, в конце октября. Первый результат последовал уже через неделю.

По данным местного издания Sigma, в список из 26 человек попали девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца и по одному малайзийцу и иранцу. В это число входят не только сами инвесторы, но и члены их семей.

Единственный лишенный гражданства, чье имя удалось выяснить Sigma, - 39-летний малайзийский финансист Джо Лоу, причастный к выводу $4,5 млрд из суверенного фонда страны в сговоре с премьером страны Наджибом Разаком.

По кипрскому законодательству, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира. Ответственный за операцию министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис говорил, что проверка покупателей "золотых паспортов" должна выявить, есть ли среди них обвиняемые в преступлениях или фигуранты европейских санкционных списков.

Кипр начал давать гражданство за инвестиции в 2014 году, на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы были ужесточены: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повысился с €2 млн до €2,5 млн.

Нынешняя проверка началась после того, как в середине октября Reuters выяснил, что камбоджийский премьер-министр Хун Сену, его приспешники и родственники купили гражданство Кипра на незаконно выведенные из страны деньги.