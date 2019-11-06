​NYT: в Ливию приехали около 200 российских наемников из "ЧВК Вагнера"

За последние полтора месяца в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых хорошо обученные снайперы. Об этом пишет газета New York Times.

Ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников издание утверждает, что это военные из "частной военной компании Вагнера", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Российские наемники участвуют в разных военных столкновениях на территории Ливии, где продолжается гражданская война. Кроме того, в Ливии применяются высокоточная артиллерия и ракетные удары, а также задействованы силы снайперов из России.

По данным источников газеты, у жертв российских снайперов фиксируются новые типы ранений без выходного отверстия - это признак так называемых пуль с экспансивной полостью, рассказал изданию сотрудник одной из европейских служб безопасности. Такое же оружие российские снайперы использовали на Донбассе.

Россия в Ливии выступает на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара, который базируется в восточной части страны. Его также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Сторонники считают, что Хавтар лучше других сможет бороться с повстанцами и восстановить авторитарный порядок.

После четырех лет финансовой и тактической поддержки Хафтара, Россия перешла к более прямым действиям с целью повлиять на исход войны. При этом используется тот же сценарий, который сделал РФ ключевым игроком в сирийской войне, отмечает газета.

В сентябре 2019 года группа Conflict Intelligence Team также сообщила о доказательствах участия ЧВК Вагнера в войне в Ливии.