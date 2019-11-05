Правительство Йемена и сепаратисты подписали соглашение о разделе власти

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о заключении мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами на юге страны.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий и, соответственно, борьбы за власть.
Церемонию подписания показали по государственному телевидению Саудовской Аравии, однако подробностей соглашения не раскрыли.
По информации источников Reuters, соглашение предусматривает назначение представителей сепаратистов в правительство и передачу их войск под контроль правительства. Сепаратисты из Южного переходного совета выступали за отделение юга Йемена.
Напомним, в августе военизированные отряды йеменских сепаратистов, поддерживающих Южный переходный совет (ЮПС) и выступающих за независимость южной части Йемена, заявили о взятии под контроль города Аден. Они захватили президентский дворец "Эль-Маашик", здание министерства внутренних дел и казармы сил действующего президента Абд-Раббу Мансура Хади.
Правительство Йемена в свою очередь объявило захват Адена переворотом.