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Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Уничтожены четыре объекта к северу от портового города Ходейда.

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Архив
Фото: EPA/UPG

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене. 

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственные саудовские СМИ.

В ходе операции уничтожены четыре объекта к северу от йеменского портового города Ходейда. Они использовались повстанцами для сборки дистанционно управляемых лодок и морских мин и несли угрозу безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.

Вооруженный конфликт в Йеменской Республике продолжается уже несколько лет. Его участниками являются повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", захватившие столицу Сану и значительную часть северных районов страны, с одной стороны, и правительственные войска Йемена, получающие поддержку от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, - с другой стороны.

1 сентября Международный комитет Красного Креста сообщил о гибели более 100 человек и десятках раненых в результате авиаударов коалиции по военному объекту в йеменской провинции Дамар. Один из ударов пришелся по зданию бывшего университета, где располагался центр содержания военнопленных. По данным коалиции, целью атаки выступал объект, где хранились беспилотники и снаряды для воздушной обороны хуситов-повстанцев.

Напомним, 14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Эр-Рияд позже заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Инцидент "вне всяких сомнений", произошел при поддержке Ирана, заявил представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.

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