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Трамп распорядился ужесточить санкции против Ирана

Никаких подробностей о планируемых мерах президент США не сообщил.

Трамп распорядился ужесточить санкции против Ирана
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно ужесточить санкции" в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Никаких подробностей о планируемых мерах он не уточнил, передает Голос Америки.

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В то же время власти Саудовской Аравии заявили, что нефтеперерабатывающие заводы атаковали дроны иранского производства.

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