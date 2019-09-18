Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США

Американская сторона пока не информировала об этих переговорах и их результатах.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом.

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Глава государства поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут. Владимир Зеленский подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение. Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.

"Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране. Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти", - отметили в пресс-службе главы государства.

Американская сторона пока не информировала об этих переговорах и их результатах.

Накануне состоялся первый телефонный разговор госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.

Как сообщалось, встреча президентов Украины и США должна состояться до конца сентября. Конкретную дату сейчас согласовывают дипломаты.