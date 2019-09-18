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Стрижевская уволена с должности заместителя генпрокурора

Рябошапка избавился почти от всех заместителей Луценко.

Стрижевская уволена с должности заместителя генпрокурора
Анжела Стрижевська
Фото: sud.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 сентября уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую, говорится на сайте ГПУ.

Бывшая судья Стрижевская была назначена замгенпрокурора 8 июля 2016 года.

До этого она работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.

В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила решение об аресте политика Бориса Колесникова.

В 2006 году в отношении Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности российского бизнесмена Семена Могилевича.

Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от "Блока Юлии Тимошенко" Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева.

Летом 2019 года в кабинете Стрижевской нашли прослушивающее устройство

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