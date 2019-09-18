Резников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГ

Зеленский определился, кто заменит Бессмертного в Минске.

Бывший секретарь Киевского горсовета Алексей Резников стал представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в указе президента №701/2019

Эта позиция была вакантной с августа 2019 года, когда из ТКГ со скандалом был выведен Роман Бессмертный.

Напомним, что Резников - бывший соратник Виталия Кличко. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах.

В мае 2019 года он был назначен членом набсовета Ощадного банка, но его кандидатуру отверг Национальный банк после скандала из-за продления контракта с председателем Ощадбанка Андреем Пышным.

До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске и занимается урегулированием ситуации на востоке Украины. В нее входят представители Украины, России и ОБСЕ.