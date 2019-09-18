Освобожденным украинским морякам въезд в Россию не запрещали, - адвокат

Адвокат Николай Полозов заявил, что никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось.

Таким образом он прокомментировал заявление адвоката Дмитрия Динзе, который в комментарии "Громадському радіо" сказал, что всем 35 украинцам, которых освободили в ходе украинско-российского обмена, Россия пожизненно запретила въезд на свою территорию. Раньше сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – сказал Динзе.

Однако Полозов в фейсбуке сообщил, что "никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось".

При это все они находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.