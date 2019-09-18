Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
ГлавнаяПолитика

Освобожденным украинским морякам въезд в Россию не запрещали, - адвокат

Военнослужащие остаются в статусе обвиняемых в уголовном деле СК РФ.

Освобожденным украинским морякам въезд в Россию не запрещали, - адвокат
Николай Полозов
Фото: из личного архива Николая Полозова

Адвокат Николай Полозов заявил, что никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось.

Таким образом он прокомментировал заявление адвоката Дмитрия Динзе, который в комментарии "Громадському радіо" сказал, что всем 35 украинцам, которых освободили в ходе украинско-российского обмена, Россия пожизненно запретила въезд на свою территорию. Раньше сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – сказал Динзе.

Однако Полозов в фейсбуке сообщил, что "никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось".

При это все они находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также