Кабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧ

Кабинет министров 18 сентября переназначил Ивана Лещину на должность заместителя министра юстиции - уполномоченного в делах ЕСПЧ.

Об этом говорится на сайте правительства.

Он занимал эту должность с 4 октября 2017 и был уволен с 13 сентября 2019 года.

Кроме Лещины, в команду нового министра юстиции Дениса Малюськи вошли Евгений Горовец (первый замминистра), Александр Манчук (замминистра) и Ольга Онищук (замминистра по вопросам государственной регистрации).

Напомним, что Лещина обеспечивал представительство Украины в ЕСПЧ во время рассмотрения дел о нарушении конвенции про защиту прав человека и основополагающих свобод.

11 сентября он представлял Украину на слушаниях по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Конвенции в оккупированном Крыму.