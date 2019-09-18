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Кабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧ

Правительство назначило четырех заместителей нового министра юстиции.

Кабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧ
Фото: minjust.gov.ua

Кабинет министров 18 сентября переназначил Ивана Лещину на должность заместителя министра юстиции - уполномоченного в делах ЕСПЧ.

Об этом говорится на сайте правительства.

Он занимал эту должность с 4 октября 2017 и был уволен с 13 сентября 2019 года.

Кроме Лещины, в команду нового министра юстиции Дениса Малюськи вошли Евгений Горовец (первый замминистра), Александр Манчук (замминистра) и Ольга Онищук (замминистра по вопросам государственной регистрации).

Напомним, что Лещина обеспечивал представительство Украины в ЕСПЧ во время рассмотрения дел о нарушении конвенции про защиту прав человека и основополагающих свобод. 

11 сентября он представлял Украину на слушаниях по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Конвенции в оккупированном Крыму.

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