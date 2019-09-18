Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"

Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

Об этом он заявил LB.ua, комментируя вышедшее накануне на страницах нашего издания интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском, - ред.) бегать буду", - добавил бизнесмен.

Напомним, ночью 17 сентября под Киевом дотла выгорел дом Гонтаревой – его подожгли. Неделей ранее ее невестке (с которой у нее совпадают имя и фамилия) сожгли автомобиль. А в конце августа саму Гонтареву в Лондоне, где она уже больше года живет и работает, сбила машина.

В поджогах Гонтареваа подозревает давнего своего недоброжелателя - Игоря Коломойского. "У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, «обещал отправить за ней самолет, а не машину». Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - заявила экс-глава НБУ в интервью LB.ua.

18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию "Приватбанка". Иск направлен против украинского правительства и рассматривается Окружным судом с июня 2017 года в закрытом режиме. Всего украинских судах находится более 150 исков по "Приватбанку" от обеих сторон.