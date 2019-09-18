Гонтарева: в Приватбанке "не было активов вообще, это была пирамида”

"Когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов".

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что накануне национализации "Приватбанка" в нем не было никаких активов.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

На вопрос, пытались ли бывшие собственники "Привата" с ней договориться еще на этапе национализации, Гонтарева ответила, что программа рекапитализации была для всех банков одинаковой.

"Я - банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - пояснила экс-глава Нацбанка.

"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он (Валерий Коломойский, - ред.) говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.

Она отметила, что отменить национализацию просто - длля этого достаточно решения суда.

"А наши суды вы знаете. Если Коломойский принимал три решения в один день еще до первого тура выборов - о национализации, персональных гарантиях и связанных лицах, то что ему мешает получить остальные решения суда, таких же "липовых"? Если национализация признается решением суда недействительной, делается реституция, то есть государство забирает 155 миллиардов, и на этом месте образуется дыра. Нацбанк же не может ничего национализировать, Нацбанк может только признать банк неплатежеспособным. Поэтому есть два варианта: для больших системных банков - обращаться к Минфину за национализацией, для несистемных - обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Рожкова сказала еще полгода назад в интервью, что Нацбанк будет обращаться за повторной национализацией. Вопрос теперь к Минфину, согласится ли он на повторную национализацию", - добавила Гонтарева.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY. Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства и рассматривается Окружным судом с июня 2017 года в закрытом режиме. Всего украинских судах находится более 150 исков по "Приватбанку" от обеих сторон.

Позже Коломойский заявил, что "Приватбанк" его больше не интересует, но он хочет получить денежную компенсацию от государства в размере двух миллиардов долларов. В сентябре 2019 года бизнесмен также заявил, что он вправе требовать долю в акционерном капитале учреждения.