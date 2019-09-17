ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривен

"Триолан.Мани" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск ООО "Триолан.Мани" к Главному управлению Государственной фискальной службы Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 млрд грн за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как указано в тексте постановления суда, "Триолан.Мани" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

При этом, по результатам налоговой проверки, проведенной в марте 2019 года, установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года компания использовала 234 ПТКС, а общий объем операций по приему наличных (не отраженный в кассовой книге) составил 738,6 млн грн.

Суд счел, что в соответствии с законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, соответственно "Триолан.Мани" нарушила закон.

В свою очередь, в компании заявляли, что профильное законодательство не содержит требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств. Однако суд этот аргумент не учел.

В госреестре физических и юрлиц-предпринимателями учредителями ООО "Триолан.Мани" указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. А руководителем - Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan.

Triolan - телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье и в Ривне. Количество клиентов провайдера на середину 2018 года составляло около 385 тыс. человек. Конечным бенефициарным собственником Triolan назван бизнесмен Алексей Липчанский, который владеет условным холдингом через кипрскую компанию "Эйс холдинг Лимитед" (также является владельцем компании "Коло").