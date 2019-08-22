Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Бывший и.о. главы ГФС Власов уволен с должности главы Одесской таможни

Власов занимал эту должность более двух лет.

Бывший и.о. главы ГФС Власов уволен с должности главы Одесской таможни
Фото: http://asn.in.ua

Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Об этом "Интерфаксу-Украина" сообщил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Власов возглавлял Фискальную службу до июля 2019 года и покинул должность после того, как рассердил президента Владимира Зеленского.

При этом Власов оставался руководителем Одесской таможни, которую возглавил в мае 2017 года по результатам конкурса.

Перед этим с января 2015 года Власов возглавлял спецподразделение налоговой милиции "Фантом", созданное для борьбе с экономической преступностью и контрабандой вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Ранее работал в Николаевской таможне (1993-1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также