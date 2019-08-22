Бывший и.о. главы ГФС Власов уволен с должности главы Одесской таможни

Власов занимал эту должность более двух лет.

Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Об этом "Интерфаксу-Украина" сообщил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Власов возглавлял Фискальную службу до июля 2019 года и покинул должность после того, как рассердил президента Владимира Зеленского.

При этом Власов оставался руководителем Одесской таможни, которую возглавил в мае 2017 года по результатам конкурса.

Перед этим с января 2015 года Власов возглавлял спецподразделение налоговой милиции "Фантом", созданное для борьбе с экономической преступностью и контрабандой вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Ранее работал в Николаевской таможне (1993-1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.