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Герус: тариф на электричество для небытовых потребителей будет снижен на 10%

На "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" возложены спецобязательства.

Герус: тариф на электричество для небытовых потребителей будет снижен на 10%
Фото: EPA/UPG

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что на заседании правительства в среду было принято решение, которое позволит снизить тариф на электроэнергию для всех небытовых потребителей.

Об этом говорится в фейсбуке Геруса.

"Правительство приняло Постановление о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке э/э, которое сделает возможным снижение тарифов на электроэнергию для всех небытовых потребителей. Энергоатом и Укргидроэнерго будут участвовать в спецобязательствах на 90% и 35% производимой ими электроэнергии. Вследствие таких изменений регулятор сможет снизить тарифы на передачу э/э (тариф Укрэнерго) с 32 коп за кВт-ч до 11 коп за кВт-ч", - написал представитель президента.

По его словам, снижение тарифа "Укрэнерго" на 21 копейку приведет к снижению тарифа на электроэнергию на 10-11%.

"Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год", - заявил Герус.

Он выразил надежду, что новый тариф может вступить в силу уже с 1 сентября.

"Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года", - написал Герус.

Он также предположил, что в сентябре может быть снижен тариф частных энергетических компаний, которые "так хотели новый рынок" и поэтому "тоже должны принимать участие в решении проблем, вызванных этим новым рынком".

Напомним, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии. Он предполагает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному рынку.

В результате стоимость энергоресурса для небытовых потребителей выросла на 10-25% в зависимости от класса напряжения.

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