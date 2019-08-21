"Укртрансгаз" сообщает, что запасы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 августа составили 17,4 млрд кубометров. Это самый большой показатель с 2012 года.

На сайте УТГ говорится, что по четырем из десяти подземных хранилищ план закачки выполнен полностью - на Солоховском, Краснопартизанском, Пролетарском, Краснопопивском. В другие ПХГ в среднем закачивают 75 млн кубометров в сутки.

"Всего к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года", - сообщил "Укртрансгаз".

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.