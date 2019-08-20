СБУ открыла дело о смене владельца "112 Украина" в 2018 году

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство, которое касается смены владельца телеканала "112 Украина" в 2018 году.

Об этом пишет издание "theБабель" со ссылкой на свои источники.

Сделано это по заявлению бывшего номинального владельца телеканала Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину и пожаловался на рейдерский захват.

Дело квалифицировали по ст.206 Уголовного кодекса (противодействие законной хозяйственной деятельности). В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала. Если это будет сделано, "Агентство по розыску и менеджменту активов" сможет передать телеканал в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс.

По данным издания, за видеообращением Подщипкова и уголовным производством в отношении "112 Украина" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель - получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука.

Напомним, в апреле 2018 года бенефициаром телеканала "112 Украина" стал гражданин Германии Эдуард Катц, который, скорее всего, был подставным лицом. В декабре того же года Катц продал канал нардепу Тарасу Козаку, приближенному к Виктору Медведчуку.

Под брендом "112 канал" скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ".

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".