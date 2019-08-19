Акции "Укртелекома" арестованы за долги перед Ощадбанком

Исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед Ощадбанком. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО «ЕСУ» перед банком в размере почти 1,8 млрд грн", - заявили в банке.

Ощадбанк сообщил, что "ЕСУ" просрочила погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке. Судебные процедуры продолжались почти два года. "ЕСУ" пыталась в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд отменил ее.

Пресс-служба "Укртелекома" в комментарии "Интерфаксу-Украина" сообщила, что "ЕСУ" осведомлена о возбужденных исполнительных производствах и ищет пути урегулирования сложившейся ситуации.

В 2015 году "Укртелеком" и Ощадбанк заключили договор, согласно которому телекоммуникационная компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход.

"Укртелеком" пытался в суде добиться расторжения договора, но проиграл разбирательства.

Напомним, в 2011 году компания "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию "Укртелеком", заплатив 10,57 миллиарда гривен за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.