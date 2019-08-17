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Украина подтвердила желание присоединиться к Единому цифровому рынку ЕС

Советник Зеленского заявил, что это будет одним из приоритетов новой Рады.

Украина подтвердила желание присоединиться к Единому цифровому рынку ЕС
Фото: europeangaming.eu

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза, целью которой является проверка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с Единым цифровым рынком ЕС (DSM).

Об этом говорится на сайте президента Украины.

17 августа в Офисе президента прошла встреча советника Зеленского Михаила Федорова с оценочной миссией при участии представителей профильного генерального директората DG Connect Европейской комиссии.

"Команда Президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – сказал Федоров на этой встрече.

Он рассказал, что для новой Верховной Рады законопроект "Об электронных коммуникациях" будет одним из первоочередных.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.

DSM - это планируемая экономическая зона Евросоюза с фокусом на телекоммуникации и цифровую экономику. По оценкам европейских экспертов, ее создание может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест. Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного Интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

В 2017 году президент Петр Порошенко назвал вхождение Украины в Единый цифровой рынок одной из ближайших целей евроинтеграции.

В 2018 году Евросоюз принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.

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